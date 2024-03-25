«Айлендерс» всухую проиграли «Нью-Джерси», Сорокин пропустил 4 шайбы

«Нью-Джерси» на выезде победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забили Тимо Майер, Джек Хьюз, Александр Хольц и Крис Тирни.

Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отбил 26 из 30 бросков, голкипер гостей Каапо Кяхконен отразил все 37 бросков.

«Айлендерс» занимают десятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 71 матче. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке с 74 очками в 72 играх.