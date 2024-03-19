Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 843-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».
38-летний россиянин достиг отметки в 843 заброшенные шайбы в 1411 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 51 шайбу.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 843 (1411)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|68
|45
|23
|94
|2
|Каролина
|68
|42
|26
|90
|3
|Филадельфия
|68
|34
|34
|76
|4
|Вашингтон
|66
|32
|34
|73
|5
|Айлендерс
|67
|29
|38
|73
|6
|Питтсбург
|67
|30
|37
|69
|7
|Нью-Джерси
|68
|32
|36
|68
|8
|Коламбус
|68
|23
|45
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|40
|29
|95
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|66
|38
|28
|85
|4
|Тампа-Бэй
|67
|36
|31
|78
|5
|Детройт
|68
|34
|34
|74
|6
|Баффало
|68
|32
|36
|69
|7
|Монреаль
|67
|25
|42
|61
|8
|Оттава
|66
|28
|38
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|67
|43
|24
|91
|2
|Колорадо
|68
|43
|25
|91
|3
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Сент-Луис
|68
|36
|32
|75
|6
|Миннесота
|68
|33
|35
|74
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|68
|19
|49
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|65
|40
|25
|84
|3
|Вегас
|67
|36
|31
|79
|4
|Лос-Анджелес
|67
|34
|33
|79
|5
|Калгари
|67
|33
|34
|71
|6
|Сиэтл
|66
|28
|38
|68
|7
|Анахайм
|68
|23
|45
|49
|8
|Сан-Хосе
|67
|16
|51
|39
|19.03
|03:30
|
Калгари – Вашингтон
|- : -
|19.03
|05:00
|
Сиэтл – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|68
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|114
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|64
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97