Овечкин сравнялся с Орром по голевым передачам в НХЛ. Они делят 70-е место в истории лиги

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Для 37-летнего россиянина этот ассист стал 15-м в текущем сезоне. Всего на его счету 645 результативных передач за карьеру в североамериканской лиге.

Овечкин вышел на 70-е место в истории НХЛ по голевым передачам. Он сравнялся с легендарным Бобби Орром.

Всего в этом сезоне Овечкин сыграл 32 матча и набрал 35 (20+15) очков.