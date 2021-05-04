Овечкин, скорее всего, пропустит следующий матч «Вашингтона»
19:30
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин, скорее всего, пропустит следующий матч команды, пишет в Twitter журналист Том Гулитти.
Россиянин пропустил тренировку команды 4 мая. Правда, занятие было опциональным.
Отметим, Овечкин попал 3 мая в состав команды впервые после травмы, полученной 23 апреля, но провел на льду лишь 39 секунд, после чего отправился в раздевалку.
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