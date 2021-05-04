Овечкин, скорее всего, пропустит следующий матч «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин, скорее всего, пропустит следующий матч команды, пишет в Twitter журналист Том Гулитти.

Россиянин пропустил тренировку команды 4 мая. Правда, занятие было опциональным.

Отметим, Овечкин попал 3 мая в состав команды впервые после травмы, полученной 23 апреля, но провел на льду лишь 39 секунд, после чего отправился в раздевалку.