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Овечкин, скорее всего, пропустит следующий матч «Вашингтона»

19:30
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин, скорее всего, пропустит следующий матч команды, пишет в Twitter журналист Том Гулитти.

Россиянин пропустил тренировку команды 4 мая. Правда, занятие было опциональным.

Отметим, Овечкин попал 3 мая в состав команды впервые после травмы, полученной 23 апреля, но провел на льду лишь 39 секунд, после чего отправился в раздевалку.

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