Участие Кузнецова и Самсонова в следующем матче «Вашингтона» остается под вопросом

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что пока не знает, сыграют ли нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

«Мы работаем над этим и решаем этот вопрос внутри раздевалки», — приводит слова тренера в Twitter журналист Том Гулитти.

Российские хоккеисты «Вашингтона» не приняли участие в предыдущем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). Отмечается, что данное решение было связано с нарушением дисциплины — игроки опоздали на командное мероприятие.