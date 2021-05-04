Участие Кузнецова и Самсонова в следующем матче «Вашингтона» остается под вопросом
19:45
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что пока не знает, сыграют ли нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
«Мы работаем над этим и решаем этот вопрос внутри раздевалки», — приводит слова тренера в Twitter журналист Том Гулитти.
Российские хоккеисты «Вашингтона» не приняли участие в предыдущем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). Отмечается, что данное решение было связано с нарушением дисциплины — игроки опоздали на командное мероприятие.
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