Панарин не вышел на тренировку «Рейнджерс»
19:05
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не вышел на сегодняшнюю тренировку команды, сообщает в Twitter 4 мая журналист Винс Меркольяно.
Россиянин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6), где упал на лед после драки с форвардом Томом Уилсоном.
При этом главный тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн отметил, что травма Панарина не серьезная. Однако хоккеист не смог вернуться на лед по ходу встречи.
Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Артемия 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.
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