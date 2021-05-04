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Панарин не вышел на тренировку «Рейнджерс»

19:05
Артемий Панарин. Фото ХК «Рейнджерс».
Артемий Панарин. Фото ХК «Рейнджерс».
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не вышел на сегодняшнюю тренировку команды, сообщает в Twitter 4 мая журналист Винс Меркольяно.

Россиянин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6), где упал на лед после драки с форвардом Томом Уилсоном.

При этом главный тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн отметил, что травма Панарина не серьезная. Однако хоккеист не смог вернуться на лед по ходу встречи.

Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Артемия 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.

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