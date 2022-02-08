Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест и может возобновить тренировки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. 8 февраля он получил разрешение присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе, сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.

Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус россиянин пропустит Матч звезд НХЛ.

Овечкин попал в ковид-протокол НХЛ 2 февраля. В нынешнем сезоне на его счету 58 (29+29) очков в 46 матчах.

Матч «Вашингтон» — «Коламбус» состоится завтра, 9 февраля. Начало — в 3.00 (мск).