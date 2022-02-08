Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 8 февраля принял участие в тренировке команды, информирует журналист Саманта Пелл.

Ранее стало известно, что российский игрок сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Овечкин попал в ковид-протокол НХЛ 2 февраля. В нынешнем сезоне на его счету 58 (29+29) очков в 46 матчах.

Матч «Вашингтон» — «Коламбус» состоится завтра, 9 февраля. Начало — в 3.00 (мск).