«Сент-Луис» продлил контракт с защитником Бортуццо

Защитник Роберт Бортуццо подписал новый контракт с «Сент-Луисом». Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Зарплата игрока составит 950 тысяч долларов за сезон.

32-летний канадец выступает за «Блюзменов» с 2015 года. В составе «Сент-Луиса» он выиграл Кубок Стэнли в 2019-м году.