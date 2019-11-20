Овечкин рассказал о своем будущем в «Вашингтоне»
20:46
Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин в интервью «СЭ» отметил, что сейчас не думает о том, где окажется после окончания карьеры.
— Наверняка в «Вашингтоне» мечтают, чтобы вы остались в какой-то роли в клубе и после окончания карьеры. Какие у вас мысли на этот счет?
— Нужно беседовать с владельцем команды, — ответил Овечкин. — Мои мысли пока еще играть. До тех пор, пока есть силы и желание. Почему бы не поиграть? (Алена Гребенькова)
В текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 23 матча за «Кэпиталз» и набрал 25 (15+10) очков.
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