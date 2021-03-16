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Тренер «Питтсбурга» Салливан оценил игру Малкина в нынешнем сезоне

07:53
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан 16 марта в интервью Pens Inside прокомментировал игру российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

«Малкин — это тот тип хоккеиста, игра очень зависит от уверенности в себе. Он всегда очень строг к себе, особенно, когда что-то идет не так», — считает Салливан.

16 марта «Питтсбург» обыграл «Бостон» в матче регулярного сезона НХЛ — 4:1. В активе Малкина гол и результативная передача.

В нынешнем сезоне НХЛ 34-летний россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка.

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