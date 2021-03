Тренер «Питтсбурга» Салливан оценил игру Малкина в нынешнем сезоне

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан 16 марта в интервью Pens Inside прокомментировал игру российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

«Малкин — это тот тип хоккеиста, игра очень зависит от уверенности в себе. Он всегда очень строг к себе, особенно, когда что-то идет не так», — считает Салливан.

Coach Sullivan: «Geno is a guy that relies so heavily on his confidence level, and he puts a lot of pressure on himself to produce. When it doesn't go the right way, he's harder on himself than anyone. When a few go in for him, you can see it build and usually, his game follows.»