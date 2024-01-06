Овечкин продлил результативную серию до четырех матчей

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

Таким образом, 38-летний россиянин продлил результативную серию до четырех матчей, набрав 5 (2+3) очка.

На данный момент на счету Овечкина 25 (8+17) очков в 37 матчах сезона.