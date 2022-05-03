Майк Йео покинет пост главного тренера «Филадельфии»

«Филадельфия» приняла решение расстаться с главным тренером Майком Йео. Клуб уже начал поиски нового тренера для команды, сообщает Sportsnet.

Йео по ходу сезона сменил Алена Виньо, который в декабре был отправлен в отставку. До этого Йео был одним из помощников главного тренера.

При Йео «Флайерз» завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на 15-м месте в Восточной конференции, не сумев попасть в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года.

Напомним, что ранее о поисках нового главного тренера уже объявили «Виннипег» и «Детройт».