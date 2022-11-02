Овечкин после поражения от «Вегаса» выкинул клюшку в подтрибунное помещение

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Вегасу» со счетом 2:3 в регулярном чемпионате НХЛ. На счету капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина голевая передача.

После окончания встречи россиян не смог сдержать эмоций и ударил клюшкой об пол, затем выкинул ее в подтрибунное помещение.

«Вашингтон» проиграл два матча подряд и с 12 очками занимает девятое место в Восточной конференции.