Овечкин поделился эмоциями от посвященной ему церемонии чествования

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от церемонии в честь выхода форварда на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

27 апреля перед игрой «Кэпиталз» против «Айлендерс» (1:4) в честь россиянина провели церемонию, посвященную российскому хоккеисту.

«Это очень крутой момент для меня, для всей организации, фанатов и моей семьи», — приводит RMNB слова Овечкина.

Овечкин с 780 голами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Его опережают лишь Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).