Таблица лучших снайперов НХЛ: Коннор обогнал Капризова

Форвард «Виннипега» Коннор обогнал Капризова в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

Для Коннора этот гол стал 46-м в сезоне-2021/22. Американец опередил россиянина Кирилла Капризова из «Миннесоты» и вышел на пятое место в списке лучших снайперов нынешнего регулярного чемпионата.

Лидером списка лучших снайперов сезона в НХЛ остается форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 60 шайбами. Лучшим из россиян является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 50 голов.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 60 шайб в 73 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 55 шайб в 79 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 52 шайбы в 80 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 шайб в 77 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 46 шайб в 77 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 шайб в 79 матчах

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 шайбы в 79 матчах