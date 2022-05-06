Овечкин заявил, что пока сценарий для «Вашингтона» складывается удачно

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после второго матча первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (1:5) прокомментировал поражение. По словам россиянина, счет в серии в гостях складывается успешно.

«Мы сразу пропустили два гола. Но самое главное — мы не сдаемся. Мы пытались отыграться со счета 2:1, но допустили ошибку. Как я и сказал, дерьмо случается. Двигаемся дальше. 1:1 — это хороший сценарий для нас», — приводит слова Овечкина журналист Эндрю Гиллис в Twitter.

36-летний капитан в прошедшей встрече отдал голевую передачу. Автором единственного гола «Кэпиталз» стал Никлас Бекстрем.

Первая игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2. Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч пройдет 7 мая в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» (начало — в 20.00 мск).