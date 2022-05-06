Овечкин: «Дерьмо случается. Мы идем дальше»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после второго матча первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (1:5) кратко прокомментировал поражение.

«Дерьмо случается. Мы идем дальше», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

36-летний капитан в прошедшей встрече отдал голевую передачу. Автором единственного гола «Кэпиталз» стал Никлас Бекстрем.

Первая игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2. Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч пройдет 7 мая в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» (начало — в 20.00 мск).