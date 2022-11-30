Овечкин открыл счет в матче «Ванкувер» — «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 6-й минуте встречи он открыл счет. Для 37-летнего россиянина этот гол стал 12-м в текущем сезоне.

Всего на его счету теперь 792 гола за карьереу в североамериканской лиге.