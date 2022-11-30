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Сегодня, 06:08

«Филадельфия» прервала победную серию «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Для «островитян» это поражение стало первым после серии из четырех побед.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей. Она стала для него 10-й в сезоне.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Добсон — 7 (бол., Барзал, Нельсон), 3:12 — 0:1. Санхейм — 2 (мен., Кэйтс, Седлак), 4:37 — 1:1. Хэйс — 7 (Седлак), 9:45 — 2:1. Хэйс — 8 (п.в., Проворов), 59:26 — 3:1.

Вратари: Харт — Сорокин (57:49 — 58:40, 59:01 — 59:26).

Штраф: 20 — 16.

Броски: 33 (12+9+12) — 24 (9+8+7).

Наши: Замула (13.54/2/0), Проворов (24.50/3/+2) — Романов (17.55/2/-1).

30 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 24 15 9 30
3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 23 8 15 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 22 13 9 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 22 10 12 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 20 13 7 27
3 Колорадо 19 12 7 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Нэшвилл 21 10 11 22
6 Сент-Луис 22 11 11 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 22 12 10 24
5 Калгари 21 9 12 21
6 Ванкувер 22 9 13 21
7 Сан-Хосе 25 8 17 20
8 Анахайм 23 6 17 14
Результаты / календарь
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1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
30.11 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 3 : 1
30.11 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 0 : 4
30.11 03:00
Питтсбург – Каролина
 2 : 3 ОТ
30.11 03:30
Филадельфия – Айлендерс
3 : 1
30.11 04:00
Виннипег – Колорадо
 5 : 0
30.11 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 2 : 1 ОТ
30.11 05:00
Калгари – Флорида
 - : -
30.11 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 - : -
30.11 06:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 39
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 22 34
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 17
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 22 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

17 2.18
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