Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд НХЛ — 2020. Об этом капитан команды заявил после матча регулярного чемпионата с «Коламбусом» (2:1), сообщила в своем Twitter журналистка Саманта Пелл. Россиянин считает, что это будет лучше для его здоровья.

Ранее Овечкин был выбран болельщиками капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд. В прошлом году он также ответил отказом, за что был дисквалифицирован на один матч.