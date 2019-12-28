НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ — 2020

06:33
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд НХЛ — 2020. Об этом капитан команды заявил после матча регулярного чемпионата с «Коламбусом» (2:1), сообщила в своем Twitter журналистка Саманта Пелл. Россиянин считает, что это будет лучше для его здоровья.

Ранее Овечкин был выбран болельщиками капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд. В прошлом году он также ответил отказом, за что был дисквалифицирован на один матч.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир