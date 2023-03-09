Овечкин обсудил с генменеджером «Вашингтона» обмены ряда одноклубников перед дедлайном

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о перестановках в команде перед дедлайном.

Как сообщает The Athletic, Овечкин провел встречу с генеральным менеджером клуба Брайаном Маклелланом, на которой специалист рассказал форварду свое видение перестройки «Вашингтона».

«Встречи с Маклелланом в его офисе продолжатся, но я уже гораздо лучше понял план во время бесед. Понимаю, почему это происходит, и вся команда понимает, почему это происходит», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Ранее «Вашингтон» обменял российского защитника Дмитрия Орлова и американского нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». Также клуб задействовал в сделках еще троих хоккеистов: Ларса Эллера, Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko