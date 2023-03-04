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Сегодня, 12:15

Далеко не все русские игроки выиграли от обменов в другие клубы. Итоги дедлайна НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Денис Гурьянов.
Фото USA Today Sports
Обзор дня Алексея Шевченко.

Если подводить итоги дедлайна для российских игроков, то по-настоящему выиграл только один человек. Еще у пары хоккеистов появился шанс начать новую жизнь, остальные же вряд ли остались довольны.

Победитель — Дмитрий Орлов. Хоккеист здорово начал свою карьеру в «Бостоне», сразу же показал, что на него можно рассчитывать, и сделал серьезную заявку на то, чтобы остаться в этом клубе. Впрочем, сейчас Орлов играет на свой будущий контракт, а сумма договора растет с каждым часом. Плюс Дмитрий останется в борьбе за Кубок Стэнли, так как столичная команда, кажется, не попадает в плей-офф. Да и если чудом зацепится, то вряд ли на что-то может рассчитывать.

Впрочем, называть «Бостон» фаворитом предстоящего турнира тоже не следует. Один из претендентов — да, но мы уже неоднократно видели, как за океаном начинаются настоящие чудеса в играх на вылет. В том числе и неприятные, уж «мишкам» это знакомо.

Дмитрий Орлов (№ 81) празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Баффало&raquo; (7:1) 2&nbsp;марта в&nbsp;Бостоне. Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»

Возможно, выиграл от перехода защитник Никита Зайцев. Он давно хотел перебраться из Канады в США, а выступление за «Чикаго» поможет ему избавиться от давления. Пусть эта команда оригинальной шестерки, хоккей там любят, все же видят, что клуб меняется, начинается перестройка, и Зайцева оставят в покое журналисты и фанаты. В таких командах обсуждают звезд, а на средний класс даже не смотрят, кроме каких-то гиков. То, что нужно Никите. Все-таки последний год контракта, надо подумать о будущем.

Возможно, что-то выиграет от перехода Иван Барбашев, так как «Сент-Луис» его явно не ценил. Но есть сомнение, что и в «Вегасе» Иван станет звездой, которая регулярно будет играть в первых двух звеньях и набирать много очков. Барбашев — отличный хоккеист. В КХЛ бы он точно был звездой первого уровня. В Северной Америке таких, как он, много, а чтобы сделать шаг вперед в карьере, необходимо добавлять в стабильности. Но так легко это не исправить.

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Остальные наши игроки остались при своих, а некоторые даже проиграли. Да, Евгений Дадонов сменил Канаду на Даллас. В «Монреале» у него не шло, а старт в «звездах» получился неплохой. Но кто уверен, что лучшие дни Дадонова не позади? Слишком много плохих сезонов было в последнее время. А Денис Гурьянов проиграл. Мало того, что в «Монреале» откровенно не любят российских игроков, так он еще и попал в клуб, где даже не начинали перестройку, а только к ней готовятся.

Есть и еще проигравшие. Те, кто остался в своих командах. Известно, что Семен Дер-Аргучинцев из «Торонто» очень сильно надеялся на то, что канадский клуб отправит его искать счастья в другом месте. Шансов на то, чтобы заиграть в «листьях», нет. Он даже в первые три звена не проходит, а уж в четвертом ему делать нечего. Но «Торонто» оставил форварда без друзей. Другие российские форварды системы «Ливз» Михаил Абрамов и Павел Гоголев обменяны. Оба вообще должны скоро вернуться в Россию, если не хотят после окончания карьеры остаться без накоплений.

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Смешная история вышла с Шакиром Мухамадуллиным. Защитник весь год был на связи с менеджерами «Дэвилз», они утверждали, что следят за ним, ждут в Америке, даже давали какие-то советы. А потом обменяли своего проспекта в «Сан-Хосе», не предупредив. Но в «Акулах» делать Шакиру нечего. Он будет конкурировать со своими: Охотюком, Кныжовым, Князевым, а это никогда хорошо не заканчивается. Плюс пять защитников в клубе на односторонних контрактах.

Неудачник дедлайна — Владислав Наместников. Из «Тампы» его обменяли в «Сан-Хосе», но уже через сутки он оказался в «Виннипеге». Дешевый контракт на 1 миллион 250 тысяч заканчивается, форвард уже побывал в командах с разными философиями и нигде не проявил себя. Будущее в тумане.

Дмитрий Орлов
Евгений Дадонов
Иван Барбашев
Никита Зайцев
Хоккей
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