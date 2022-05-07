Овечкин обошел Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отдавший результативную передачу в третьем матче серии с «Флоридой», обошел канадца Фила Эспозито по количеству очков в плей-офф НХЛ.

36-летний россиянин набрал 138-е (71+67) очко за карьеру и вышел на единоличное 38-е место. У Эспозито 137 ( 61+76) очков в плей-офф НХЛ.

37-е место занимает Жак Лемер, у которого 139 (61+78) очков.

В самом конце первого периода с перадачи Овечкина отличился Ти Джей Оши, сделав счет 1:1. Россиянин бросил по воротам с правого фланга примерно от синей линии. Оши подправил шайбу в полете.

Счет в серии также ничейный -1-1.