Оши с передачи Овечкина сравнял счет в матче «Вашингтон» — «Флорида»

«Вашингтон» сравнял счет в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды». В самом конце первого периода отличился Ти Джей Оши.

Передачу ему отдал капитан команды Александр Овечкин. 36-летний россиянин бросил по воротам с правого фланга примерно от синей линии. Оши подправил шайбу в полете.

Счет стал 1:1. Счет в серии также ничейный -1-1. Для Овечкина это третья передача в этом розыгрыше Кубка Стэнли.