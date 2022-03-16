Овечкин обогнал Халла и вышел на чистое 23-е место по набранным очкам в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).
Благодаря этому голу 36-летний россиянин набрал 1392-е очко за карьеру в лиге и вышел на чистое 23-е место по этому показателю в истории, опередив Бретта Халла (1391).
Рекорд по числу набранных очков в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 2857 очков.
Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733
3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756
4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767
5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731
...
23. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1392 (767+625) в 1256
24. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|16.03
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|3 : 6
|16.03
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|16.03
|02:00
|
Торонто – Даллас
|4 : 0
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|7 : 3
|16.03
|03:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 1
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|1 : 2 ОТ
|16.03
|04:00
|
Эдмонтон – Детройт
|- : -
|16.03
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|16.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|16.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07