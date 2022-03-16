Овечкин обогнал Халла и вышел на чистое 23-е место по набранным очкам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).

Благодаря этому голу 36-летний россиянин набрал 1392-е очко за карьеру в лиге и вышел на чистое 23-е место по этому показателю в истории, опередив Бретта Халла (1391).

Рекорд по числу набранных очков в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 2857 очков.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1392 (767+625) в 1256

24. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269