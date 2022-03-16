Тренин забросил 14-ю шайбу в сезоне

«Нэшвилл» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В концовке встречи голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Он поразил пустые ворота соперника. Теперь на его счету 14 заброшенных шайб в этом сезоне.

25-летний россиянин проводит третий сезон в НХЛ. За два предыдущих он забросил 9 шайб.