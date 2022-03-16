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Сегодня, 05:53

Тренин забросил 14-ю шайбу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В концовке встречи голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Он поразил пустые ворота соперника. Теперь на его счету 14 заброшенных шайб в этом сезоне.

25-летний россиянин проводит третий сезон в НХЛ. За два предыдущих он забросил 9 шайб.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 60 38 22 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 58 34 24 72
4 Нэшвилл 59 34 25 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 - : -
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 - : -
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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