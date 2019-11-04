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Овечкин не реализовал выход один на один. Видео

06:22
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«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил«Калгари» — 4:2. На счету капитана хозяев Александра Овечкина показатель полезности «-2», 4 броска в створ, 3 силовых приема и блокшот за 19.15. Также он не смог реализовать выходи один на один с вратарем.

Овечкин провел 1100-й матч в регулярном чемпионате НХЛ. Александр — пятый россиянин, достигший этой отметки. Ранее это смогли сделать Алексей Ковалев, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов. В 1100 играх Александр набрал 1230 (669+561) очков.

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