Овечкин избежал дисквалификации за удар соперника клюшкой в пах, но получил штраф

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин избежал дисквалификации за удар форварда «Бостона» Трента Федерика клюшкой в пах в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 марта Twitter департамента лиги по вопросам безопасности игроков.

35-летний россиянин получил максимальный штраф, который может быть выписан за подобные нарушения, — 5 тысяч долларов.

В третьем периоде между Овечкиным и Федериком возник очередной конфликт, в результате которого россиянин ударил соперника клюшкой в пах. За это капитан «Кэпиталз» получил малый штраф. Такое же наказание выписали и его оппоненту — за удар соперника по рукам.

Washington's Alex Ovechkin has been fined $ 5,000, the maximum allowable under the CBA, for Spearing Boston's Trent Frederic.