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Овечкин избежал дисквалификации за удар соперника клюшкой в пах, но получил штраф

17:58
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин избежал дисквалификации за удар форварда «Бостона» Трента Федерика клюшкой в пах в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 марта Twitter департамента лиги по вопросам безопасности игроков.

35-летний россиянин получил максимальный штраф, который может быть выписан за подобные нарушения, — 5 тысяч долларов.

В третьем периоде между Овечкиным и Федериком возник очередной конфликт, в результате которого россиянин ударил соперника клюшкой в пах. За это капитан «Кэпиталз» получил малый штраф. Такое же наказание выписали и его оппоненту — за удар соперника по рукам.

Матч «Бостон» — «Вашингтон» завершился победой «Столичных» в серии буллитов — 2:1. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 18 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.

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