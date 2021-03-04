Переговоры Овечкина с «Вашингтоном» о новом контракте отложены до апреля

Переговоры между нападающим Александром Овечкиным и «Вашингтоном» по поводу продления контракта отложены до апреля.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Боб Маккензи в эфире NBCSN в перерыве матча «Бостон» — «Вашингтон» (1:2 Б).

По его словам, российский хоккеист не хочет уходить в другую команду, а «Вашингтон» также намерен его сохранить. Поэтому, как уверил Маккензи, не стоит опасаться, что Овечкин будет играть за другой клуб.

Маккензи также добавил, что Овечкин, скорее всего, будет получать по новому контракту больше, чем прежде. Однако насколько больше — неизвестно.

«Все, что больше 9,5 миллионов долларов, и каждый миллион сверху, который он может попросить, должен быть вычтен откуда-то еще, — приводит слова Маккензи NBC. — И в действительности решать Овечкину, сколько должны ему платить, чтобы он продолжал играть за «Вашингтон». Однако нужно понимать, что при этом он должен играть так, чтобы «Вашингтон» как претендент на кубок Стэнли не стал слабее».

Действующее соглашение 35-летнего российского форварда истекает после этого сезона. По нему он получает 9,538 миллиона долларов в год.

В текущем сезоне Овечкин провел 18 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.