Овечкин догнал Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:5 ОТ).

Теперь у россиянина 1457 (808 + 649) очков, он догнал по этому показателю финна Теему Селянне и делит с ним 16-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков за карьеру.

Список лучших бомбардиров в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 + 1963)

2. Яромир Ягр — 1921 (766 + 1155)

3. Марк Мессье — 1887 (694 + 1193)

...

15. Стэн Микита — 1467 (541 + 926)

16. Теему Селянне — 1457 (684 + 773)

16. Александр Овечкин — 1457 (808 + 649)