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Сегодня, 06:39

«Нэшвилл» победил «Монреаль», Тренин сделал голевую передачу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Яков Тренин.
Фото USA Today Sports

«Нэшвилл» обыграл «Монреаль» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев забросили Коди Гласс, Мэтт Дюшен, Роман Йоси, Томас Новак, Колтон Сиссонс и Маттиас Экхольм. Российский защитник «Предаторз» Яков Тренин сделал голевую передачу.

У гостей отличились Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Коул Кофилд.

«Монреаль» потерпел шестое поражение подряд и занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в 38 матчах. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке Запада с 38 очками в 36 играх.

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«Нэшвилл» — «Монреаль» — 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Голы: Гласс — 3 (бол., Экхольм, Нидеррайтер), 4:10 — 1:0. Сиссонс — 5 (Форсберг), 5:49 — 2:0. Экхольм — 3 (Гранлунд, Нидеррайтер), 10:42 — 3:0. Кофилд — 22, 19:10 — 3:1. Андерсон — 10 (Друэн, Ричард), 26:40 — 3:2. Новак — 3 (Тренин, Жанно), 28:18 — 4:2. Йоси — 9 (Новак, Нидеррайтер), 37:48 — 5:2. Дюшен — 11 (бол., Йоси, Гранлунд), 44:43 — 6:2. Галлахер — 4 (Хоффман, Дворак), 56:59 — 6:3.

Вратари: Сарос — Монтембо.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (15+10+9) — 27 (15+8+4).

Наши: Тренин (14.37/2/+1) — -.

4 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17581 зритель.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нэшвилл Предаторз
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4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 35 16 19 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
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