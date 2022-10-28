Овечкин догнал Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». Для него эта играла 1282-й в НХЛ.

По этому показателю Овечкин сравнялся с Филом Эспозито, который занимает 73-е место в истории лиги по сыгранным матчам.

На 72-й строчке в этом списке идет Кен Данейко, сыгравший в НХЛ 1283 матча за карьеру.

Лидирует в списке Патрик Марло, который за свою карьеру принял участие в 1779 матчах.