НХЛ, 28 октября: «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Оттава» против «Миннесоты» и другие матчи

«Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Оттава» сыграет против «Миннесоты» в матчах НХЛ

В ночь на пятницу, 28 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Даллас» дома примет «Вашингтон» Александра Овечкина, «Оттава» сыграет с «Миннесотой» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты (время начала — московское):

02.00. «Бостон» — «Детройт»

02.00. «Баффало» — «Монреаль»

02.00. «Оттава» — «Миннесота»

02.00. «Филадельфия» — «Флорида»

03.00. «Нэшвилл» — «Сент-Луис»

03.30. «Чикаго» — «Эдмонтон»

03.30. «Даллас» — «Вашингтон»

05.00. «Сиэтл» — «Ванкувер»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Виннипег»

05.30. «Сан-Хосе» — «Торонто»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.