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НХЛ, 28 октября: «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Оттава» против «Миннесоты» и другие матчи

«Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Оттава» сыграет против «Миннесоты» в матчах НХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

В ночь на пятницу, 28 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Даллас» дома примет «Вашингтон» Александра Овечкина, «Оттава» сыграет с «Миннесотой» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты (время начала — московское):

02.00. «Бостон» — «Детройт»

02.00. «Баффало» — «Монреаль»

02.00. «Оттава» — «Миннесота»

02.00. «Филадельфия» — «Флорида»

03.00. «Нэшвилл» — «Сент-Луис»

03.30. «Чикаго» — «Эдмонтон»

03.30. «Даллас» — «Вашингтон»

05.00. «Сиэтл» — «Ванкувер»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Виннипег»

05.30. «Сан-Хосе» — «Торонто»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.

Хоккей
НХЛ
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 6 4 2 9
2 Питтсбург 7 4 3 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 7 4 3 8
4 Сиэтл 8 3 5 8
5 Лос-Анджелес 8 4 4 8
6 Сан-Хосе 9 2 7 4
7 Анахайм 7 1 6 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
Результаты / календарь
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 02:30
Айлендерс – Рейнджерс
3 : 0
27.10 03:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 1 : 3
27.10 05:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 2 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 12
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 8 12
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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