Капризов забросил 5-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» вышла вперед в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 19-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 5-м в текущем сезоне.

Ранее в этой встрече 25-летний россиянин отметился голевой передачей. Она стала для него 5-й в этом сезоне.