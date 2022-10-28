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Сегодня, 03:22

Капризов забросил 5-ю шайбу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» вышла вперед в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 19-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 5-м в текущем сезоне.

Ранее в этой встрече 25-летний россиянин отметился голевой передачей. Она стала для него 5-й в этом сезоне.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Оттава Сенаторз
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4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
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2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
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3 Эдмонтон 7 4 3 8
4 Сиэтл 8 3 5 8
5 Лос-Анджелес 8 4 4 8
6 Сан-Хосе 9 2 7 4
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8 Ванкувер 7 0 7 2
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Баффало – Монреаль
 - : -
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Бостон – Детройт
 - : -
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Оттава – Миннесота
 - : -
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Филадельфия – Флорида
 - : -
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Нэшвилл – Сент-Луис
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28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 - : -
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
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Сиэтл – Ванкувер
 - : -
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И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 12
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 8 12
И Г
Стивен Стэмкос

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Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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