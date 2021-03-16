Овечкин догнал Эспозито по голам в регулярном чемпионате НХЛ и вышел на шестое место

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он сделал счет 6:0 в пользу своей команды.

Для россиянина это 717-й гол в регулярном чемпионате НХЛ за карьеру. По этому показателю он догнал Фила Эспозито. Сейчас они делят шестое место.

Первое место занимает Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в регулярном чемпионате.