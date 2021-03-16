Овечкин догнал Эспозито по голам в регулярном чемпионате НХЛ и вышел на шестое место
04:23
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он сделал счет 6:0 в пользу своей команды.
TOUCHDOWNNNNNN CAPS! pic.twitter.com/Lc6AmMhOPC— Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2021
Для россиянина это 717-й гол в регулярном чемпионате НХЛ за карьеру. По этому показателю он догнал Фила Эспозито. Сейчас они делят шестое место.
Первое место занимает Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в регулярном чемпионате.
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