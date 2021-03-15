НХЛ: расписание матчей 16 марта
18:00
В ночь с понедельника на вторник, 16 марта, в НХЛ будут сыграны 10 матчей регулярного чемпионата.
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». 23.00
«Рейнджерс» — «Филадельфия». 02.00
«Флорида» — «Чикаго». 02.00
«Питтсбург» — «Бостон». 02.00
«Оттава» — «Ванкувер». 02.00
«Баффало» — «Вашингтон». 02.00
«Виннипег» — «Монреаль». 03.00
«Калгари» — «Эдмонтон». 03.00
«Вегас» — «Сан-Хосе». 05.00
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис». 05.00
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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