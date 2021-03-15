НХЛ: расписание матчей 16 марта

В ночь с понедельника на вторник, 16 марта, в НХЛ будут сыграны 10 матчей регулярного чемпионата.

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». 23.00

«Рейнджерс» — «Филадельфия». 02.00

«Флорида» — «Чикаго». 02.00

«Питтсбург» — «Бостон». 02.00

«Оттава» — «Ванкувер». 02.00

«Баффало» — «Вашингтон». 02.00

«Виннипег» — «Монреаль». 03.00

«Калгари» — «Эдмонтон». 03.00

«Вегас» — «Сан-Хосе». 05.00

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис». 05.00

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.