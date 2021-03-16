Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1100-е очко в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин достиг отметки в 1100 очков в регулярном чемпионате за карьеру, сообщает информационный Twitter лиги 16 марта.

Малкин стал пятым действующим игроком, которому покорилась эта отметка. Среди них его партнер по «Питтсбургу» Сидни Кросби, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, Джо Торнтон («Торонто») и Патрик Марло («Сан-Хосе»).

В «Питтсбурге» такой показатель смогли продемонстрировать только три игрока. Кроме Малкина и Кросби, это Марио Лемье, набравший 1723 очка за карьеру. Также Евгений стал третьим россиянином, набравшим 1100 очков в лиге. Ранее это удалось Александру Овечкину и Сергею Федорову.