Овечкин вспомнил топ-10 хоккеистов «Вашингтона», которым он помогал забивать
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 5 шайб. Всего за карьеру россиянин забил 711 голов и по этому показателю занимает седьмое место за всю историю лиги.
Однако журналист The Athletic Тарик Эль-Башир решил расспросить Овечкина не о его снайперских подвигах, а о его достижениях в качестве ассистента.
Нападающий «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем является рекордсменом клуб по голевым передачам (695).
— А сколько голевых переда у Овечкина? — начал с этого вопроса Эль-Башир.
— Думаю... эм... 585?
— Близко. 579! А какое наибольшее количество голевых передач у тебя за сезон?
— Думаю, 50?
— 59!
— 59? Хорошо.
— Сезон-2009/10. А кому чаще всего ты помогал отличаться?
— Бэки?
— Это правильный ответ. И сколько раз это случалось?
— Даже не знаю.
— 115. Если считать регулярный чемпионат и плей-офф.
— Хорошо.
— Если брать процентное соотношение, то кто отдавал больше передач на гол: ты ему или он тебе?
— Думаю, процент будет выше у меня.
— Да, так и есть.
Овечкин выступал в качестве ассистента голов Бэкстрема (249 шайб) в 41 проценте случаев, а Бэкстрем помогал отличиться Александру в 37,1 проценте его голов.
— Мы знаем, что Бэкстрем — фаворит. А кто идет следом?
— Кто второй? За всю мою карьеру?
— Подсказка: он из России.
— Александр Семин?
— Да, это тебя удивило?
— Нет! Мы много вместе играли.
— И у вас было отличное взаимопонимание.
— Ага.
— А кого из топ-10 ты можешь назвать?
— Джон Карлсон, Том Уилсон.
— Нет, Уилсон не попадает.
— Оши? Кнубл? Уже сколько.
— Пока трое.
— Бэки. Семин.
— Пятеро.
— Кто еще?
— Подумай про «Ламборгини».
— Федоров?
— Нет. Другой «Ламборгини».
— Майк Грин. Кто еще?
— Подумай про Голливуд.
— Брукс Лайк.
— Еще двое. С одним ты выходил на лед в первый сезон.
— Первый сезон...
— Он был что-то вроде твоего наставника.
— Дайнюс Зубрус?
— Точно. И последний.
— Крис Кларк?
— Нет. Маркус Юханссон.
— О, вот как.
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