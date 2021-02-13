Овечкин вспомнил топ-10 хоккеистов «Вашингтона», которым он помогал забивать

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 5 шайб. Всего за карьеру россиянин забил 711 голов и по этому показателю занимает седьмое место за всю историю лиги.

Однако журналист The Athletic Тарик Эль-Башир решил расспросить Овечкина не о его снайперских подвигах, а о его достижениях в качестве ассистента.

Нападающий «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем является рекордсменом клуб по голевым передачам (695).

— А сколько голевых переда у Овечкина? — начал с этого вопроса Эль-Башир.

— Думаю... эм... 585?

— Близко. 579! А какое наибольшее количество голевых передач у тебя за сезон?

— Думаю, 50?

— 59!

— 59? Хорошо.

— Сезон-2009/10. А кому чаще всего ты помогал отличаться?

— Бэки?

— Это правильный ответ. И сколько раз это случалось?

— Даже не знаю.

— 115. Если считать регулярный чемпионат и плей-офф.

— Хорошо.

— Если брать процентное соотношение, то кто отдавал больше передач на гол: ты ему или он тебе?

— Думаю, процент будет выше у меня.

— Да, так и есть.

Овечкин выступал в качестве ассистента голов Бэкстрема (249 шайб) в 41 проценте случаев, а Бэкстрем помогал отличиться Александру в 37,1 проценте его голов.

— Мы знаем, что Бэкстрем — фаворит. А кто идет следом?

— Кто второй? За всю мою карьеру?

— Подсказка: он из России.

— Александр Семин?

— Да, это тебя удивило?

— Нет! Мы много вместе играли.

— И у вас было отличное взаимопонимание.

— Ага.

— А кого из топ-10 ты можешь назвать?

— Джон Карлсон, Том Уилсон.

— Нет, Уилсон не попадает.

— Оши? Кнубл? Уже сколько.

— Пока трое.

— Бэки. Семин.

— Пятеро.

— Кто еще?

— Подумай про «Ламборгини».

— Федоров?

— Нет. Другой «Ламборгини».

— Майк Грин. Кто еще?

— Подумай про Голливуд.

— Брукс Лайк.

— Еще двое. С одним ты выходил на лед в первый сезон.

— Первый сезон...

— Он был что-то вроде твоего наставника.

— Дайнюс Зубрус?

— Точно. И последний.

— Крис Кларк?

— Нет. Маркус Юханссон.

— О, вот как.