НХЛ: результаты матчей 13-14 февраля

В ночь с субботы на воскресенье, 14 февраля, в НХЛ будут сыграны 10 матчей регулярного чемпионата.

«Виннипег» — «Оттава». 23:00

«Сан-Хосе» — «Вегас». 00:00

«Торонто» — «Монреаль». 03:00

«Айлендерс» — «Бостон». 03:00

«Флорида» — «Тампа-Бэй». 03:00

«Даллас» — «Каролина». 04:00

«Нэшвилл» — «Детройт». 04:00

«Аризона» — «Сент-Луис». 04:00

«Чикаго» — «Коламбус». 04:00

«Ванкувер» — «Калгари». 06:00

Матчи «Баффало» — «Вашингтон», «Филадельфия» — «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» — «Миннесота» перенесены.