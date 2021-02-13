НХЛ: результаты матчей 13-14 февраля
18:00
В ночь с субботы на воскресенье, 14 февраля, в НХЛ будут сыграны 10 матчей регулярного чемпионата.
«Виннипег» — «Оттава». 23:00
«Сан-Хосе» — «Вегас». 00:00
«Торонто» — «Монреаль». 03:00
«Айлендерс» — «Бостон». 03:00
«Флорида» — «Тампа-Бэй». 03:00
«Даллас» — «Каролина». 04:00
«Нэшвилл» — «Детройт». 04:00
«Аризона» — «Сент-Луис». 04:00
«Чикаго» — «Коламбус». 04:00
«Ванкувер» — «Калгари». 06:00
Матчи «Баффало» — «Вашингтон», «Филадельфия» — «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» — «Миннесота» перенесены.
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