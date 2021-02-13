Генменеджер «Сент-Луиса» прокомментировал восстановление Тарасенко после травмы

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг рассказал о состоянии форварда Владимира Тарасенко, который вернулся к тренировкам после тяжелой травмы.

«Он на льду, он уже тренируется. Его плечо, конечно, восстановилось не на 100 процентов, но сейчас он ему ничего не угрожает, и мы чувствуем, что он может кататься на коньках. Он может принимать передачи, делать их, а также бить на уровне своего комфорта. Мы не увидим его в матчах еще несколько недель, но он определенно на правильном пути», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Из-за травмы Тарасенко в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ всего 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков. В сентябре он перенес операцию на плече.

На данный момент «блюзмены» лидируют в Западном дивизионе с 18 очками.