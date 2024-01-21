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Сегодня, 01:39

«Виннипег» в овертайме обыграл «Оттаву», Тарасенко отметился результативной передачей

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в овертайме «Оттаву» со счетом 2:1.

В составе «Джетс» отличились Мейсон Аплтон и Николай Элерс, у «Сенаторз» гол забил Паркер Келли с передачи Владимира Тарасенко.

После этого матча «Виннипег» с 64 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 33 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Виннипег» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Эпплтон — 8 (Нидеррайтер, Самберг), 34:35 — 0:1. Келли — 6 (Тарасенко, Норрис), 44:43 — 1:1. Элерс — 16 (Пионк), 64:12 — 1:2.

Вратари: Корписало — Хеллибак.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 35 (7+16+11+1) — 29 (4+9+12+4).

Наши: Зуб (21.23/0/0), Тарасенко (15.06/3/+1) — Наместников (16.56/3/0).

20 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Оттава Сенаторз
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2 Филадельфия 46 25 21 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Тампа-Бэй 46 24 22 53
4 Торонто 43 22 21 52
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 41 16 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
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