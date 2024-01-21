«Аризона» обыграла «Нэшвилл»
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:2.
В составе «Койотс» дубль оформил Клейтон Келлер, еще один гол забил Майкл Каркон. У «Предаторз» шайбы забросили Роман Йоси и Томас Новак.
После этого матча «Аризона» с 47 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 51 очком — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Келлер — 18 (Гюнтер, Дурзи), 9:52 — 1:0. Келлер — 19 (Маччелли), 21:20 — 2:0. Йоси — 9 (бол., Нюквист, Сиссонс), 23:42 — 2:1. Карконе — 15 (Макбэйн, Дурзи), 29:50 — 3:1. Новак — 8 (Форсберг), 58:42 — 3:2.
Вратари: Ингрэм — Сарос (56:40 — 58:44, 59:00 — 59:02, 59:05).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 26 (6+11+9) — 33 (12+13+8).
Наши: — - Гурьянов (12.03/2/0), Тренин (13.28/1/0).
20 января. Темпе. Mullett Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|58
|2
|Филадельфия
|46
|25
|21
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Нью-Джерси
|43
|23
|20
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|27
|17
|63
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Тампа-Бэй
|46
|24
|22
|53
|4
|Торонто
|43
|22
|21
|52
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|41
|16
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|45
|30
|15
|64
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|21.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|- : -
|21.01
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|- : -
|21.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|21.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|- : -
|21.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|21.01
|06:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|21.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|- : -
|21.01
|21:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69