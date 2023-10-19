Два очка Тарасенко помогли «Оттаве» разгромить «Вашингтон»
«Оттава» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Сенаторз» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
«Оттава» с 6 очками лидирует в Восточной конференции. «Вашингтон» — последний (2 очка).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Вашингтон» — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Каролина
|4
|3
|1
|6
|2
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Филадельфия
|3
|2
|1
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
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|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
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|Детройт
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|2
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|Оттава
|3
|2
|1
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|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
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|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|3
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|1
|2
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|Баффало
|3
|1
|2
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|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Даллас
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|6
|Виннипег
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
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|8
|Нэшвилл
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|4
|0
|8
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|3
|4
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
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|4
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Оттава – Вашингтон
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|
Детройт – Питтсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|4
|4
|
|
Брэндон Хагель
Тампа-Бэй
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00
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