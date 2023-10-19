Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:28

Российский защитник «Оттавы» Зуб забросил первую шайбу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Оттава» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На 5-й минуте второго периода счет стал 4:1.

Шайбу забросил российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб. Для него это первый гол в текущем сезоне.

Александр Овечкин. «Оттава» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
0
Читайте также
«Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым
Фигуристка Туктамышева пропустит сезон-2023/24
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации вкладов времен СССР
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Малкин обошел Могильного по голам в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
19.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 - : -
19.10 02:30
Детройт – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости