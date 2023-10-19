Российский защитник «Оттавы» Зуб забросил первую шайбу в сезоне

«Оттава» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На 5-й минуте второго периода счет стал 4:1.

Шайбу забросил российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб. Для него это первый гол в текущем сезоне.