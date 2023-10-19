«Питтсбург» проиграл «Детройту». Малкин забросил одну шайбу

«Детройт» выиграл у «Питтсбурга» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.

Голом в составе «Пингвинз» отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он вышел на чистое третье место в истории лиги по голам среди россиян — 474 шайбы.

«Детройт» с 6 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке — 4 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Питтсбург» — 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)