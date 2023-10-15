«Оттава» на арене «Canadian Tire Centre» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Тампа Бэй». Матч пройдет 16 октября в Оттаве (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Оттава» — «Тампа Бэй» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«Оттава» после двух матчей идет на 9-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 2 очка. «Сенаторз» выступает в НХЛ с сезона 1992 / 1993. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона 2006 / 2007. «Оттава» после двух матчей идет на 9-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 2 очка.

«Тампа-Бэй» была создана в 1992 году и завоевала три Кубка Стэнли — 2004, 2020, 2021. «Лайтнинг» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 2 очка в двух встречах.

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