Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии Бучневича после травмы
Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби рассказал о состоянии нападающего Павла Бучневича, который получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:1 Б).
28-летний россиянин травмировался после того, как врезался в борт из-за толчка в спину от защитника «Сиэтла» Джейми Олексяка. Форвард провел на льду в сумме 5 минут и 27 секунд и не вернулся на площадку после инцидента с Олексяком.
«Бучневич чувствует себя уже лучше. Его состояние сегодня выглядит более обнадеживающе, чем вчера. Возможно, он избежал серьезного повреждения», — приводит журналист Лу Корак слова Беруби.
В сезоне-2023/24 Бучневич принял участие в двух матчах и не отличился результативными действиями.
«Сент-Луис» проведет следующий матч 20 октября против «Аризоны».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|3
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|4
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Торонто
|2
|2
|0
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|2
|0
|2
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|4
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|5
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|6
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|7
|Анахайм
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|15.10
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|3 : 2
|15.10
|02:00
|
Торонто – Миннесота
|7 : 4
|15.10
|02:00
|
Монреаль – Чикаго
|3 : 2
|15.10
|02:00
|
Питтсбург – Калгари
|5 : 2
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|6 : 4
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|5 : 3
|15.10
|02:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|15.10
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1 Б
|15.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|3 : 4
|15.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|1 : 2 Б
|15.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|4 : 1
|15.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|5 : 6 Б
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|2
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|2
|4
|
|
Колтон Сиссонс
Нэшвилл
|3
|3
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92