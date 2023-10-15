Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии Бучневича после травмы

Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби рассказал о состоянии нападающего Павла Бучневича, который получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:1 Б).

28-летний россиянин травмировался после того, как врезался в борт из-за толчка в спину от защитника «Сиэтла» Джейми Олексяка. Форвард провел на льду в сумме 5 минут и 27 секунд и не вернулся на площадку после инцидента с Олексяком.

«Бучневич чувствует себя уже лучше. Его состояние сегодня выглядит более обнадеживающе, чем вчера. Возможно, он избежал серьезного повреждения», — приводит журналист Лу Корак слова Беруби.

В сезоне-2023/24 Бучневич принял участие в двух матчах и не отличился результативными действиями.

«Сент-Луис» проведет следующий матч 20 октября против «Аризоны».