«Анахайм» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
«Анахайм» на арене «Honda Center» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Каролины». Матч пройдет 16 октября в Анахайме (США). Начало — в 03.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Анахайм» — «Каролины» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
В сезоне 2022 / 2023 «Анахайм» занял 16-е место в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками и стал восьмым в Тихоокеанском дивизионе. «Дакс» не вышли в плей-офф НХЛ. «Анахайм» единственный раз в своей истории выигрывал Кубок Стэнли в сезоне 2006 / 2007. В финале турнира «Дакс» обыграли в серии «Оттаву» (4-1).
«Каролина» выиграла единственный в истории клуба Кубок Стэнли в сезоне 2005 / 2006. «Харрикейнз» в сезоне 2022 / 2023 со 113 очками в регулярном чемпионате стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции и первыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли «Каролина» дошла до финала «Востока», где проиграла «Флориде» в серии (0-4).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
|16.10
|02:00
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Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|16.10
|03:30
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Анахайм – Каролина
|- : -