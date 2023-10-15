«Анахайм» на арене «Honda Center» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Каролины». Матч пройдет 16 октября в Анахайме (США). Начало — в 03.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Анахайм» — «Каролины» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне 2022 / 2023 «Анахайм» занял 16-е место в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками и стал восьмым в Тихоокеанском дивизионе. «Дакс» не вышли в плей-офф НХЛ. «Анахайм» единственный раз в своей истории выигрывал Кубок Стэнли в сезоне 2006 / 2007. В финале турнира «Дакс» обыграли в серии «Оттаву» (4-1).

«Каролина» выиграла единственный в истории клуба Кубок Стэнли в сезоне 2005 / 2006. «Харрикейнз» в сезоне 2022 / 2023 со 113 очками в регулярном чемпионате стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции и первыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли «Каролина» дошла до финала «Востока», где проиграла «Флориде» в серии (0-4).

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