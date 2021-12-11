«Оттава» всухую победила «Тампу», Брэди Ткачак сделал хет-трик
«Оттава» победила «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.
Хет-трик сделал капитан «Сенаторов» Брэди Ткачак. Три голевых передачи в свой актив записал форвард Дрейк Батерсон.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых и пропускал эту встречу.
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«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Норрис — 12 (Батерсон, Шабо), 12:40 — 1:0. Ткачак — 9 (бол., Штютцле), 23:32 — 2:0. Ткачак — 10 (бол., Шабо, Батерсон), 25:31 — 3:0. Ткачак — 11 (п.в., Батерсон), 56:17 — 4:0.
Вратари: Форсберг — Эллиотт (55:50 — 56:17).
Штраф: 15 — 13.
Броски: 23 (5+13+5) — 25 (10+8+7).
Наши: Зайцев (22.29/1/+2), Зуб (25.16/1/0) — Сергачев (22.24/1/0).
11 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.
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